Суббота, 6 Октября 2018 года
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Интерпол запросил у властей Китая данные о главе организации

Общество

5 октября газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники сообщила, что пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй арестован властями Китая

Интерпол запросил у властей Китая данные о главе организации
Diarmuid Greene
Мэн Хунвэй

Лион, Франция, 6 октября 2018, 17:42 — REGNUM  Запрос об исчезнувшем президенте Интерпола Мэн Хунвэйе направлен властям Китая. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Интерпола Юргена Стока, обнародованном на странице в соцсети Twitter.

«Интерпол через официальные каналы … попросил у властей Китая прояснить статус президента», — говорится в сообщении.

5 октября газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники сообщила, что пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй арестован властями Китая.

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