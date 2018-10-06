В Крыму разминирована крепость Керчь

Керчь, Крым, , 17:20 — REGNUM Разминирование памятника архитектуры крепость Керчь в Крыму завершено специалистами МЧС. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Специалистами Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России была проведена масштабная работа по обследованию памятника архитектуры крепость Керчь в Республике Крым.

Отмечается, что крепость Керчь находится на сложном холмистом участке и имеет много скрытых сооружений, в которых сохранились до сегодняшнего дня взрывоопасные боеприпасы.

Сообщается, что специалисты МЧС обследовали территорию более 45 гектаров. В ходе обследования было найдено и обезврежено около 80 тысяч различных взрывоопасных предметов. Это и авиационные бомбы и гранаты и артиллерийские снаряды.

Отличившиеся специалисты центра «Лидер» были награждены благодарностью от главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Также огромный вклад в дело обеспечения безопасности уникального туристического объекта отметила директор музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Напомним, что Керченская крепость или форт Тотлебен расположена на берегу Керченского пролива, в его самой узкой части. Она была построена в XIX веке и является уникальным памятником фортификационного строительства. Во время Великой Отечественной войны была захвачена немецкими войсками и с тех пор на территории крепости оставалось множество взрывоопасных боеприпасов, представляющих угрозу для жизни. Масштабная операция по очистке крепости от боеприпасов началась в 2015 году.