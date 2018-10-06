В калужском Кирове завершается благоустройство сквера Керамистов

Калуга, , 16:29 — REGNUM В городе Киров Калужской области завершается благоустройство местного сквера Керамистов. Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Их финансирование составило порядка 14 миллионов рублей. Об этом 6 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным ведомства, в настоящее время в сквере Керамистов полностью выравнена площадка, вымощены дорожки, поставлены лавочки, урны, фонари. Отличительная особенность сквера — установленные скульптурная композиция «Святые Петр и Феврония» и скульптура «Гончар».

Активную финансовую поддержку в благоустройстве сквера оказало АО «Кировская керамика». На проведение работ предприятие дополнительно выделило порядка семи миллионов рублей.

Напомним, калужский город Киров — активный участник приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. На реализацию проекта в 2017 году Кирову было выделено более 31 млн рублей, в том числе 15 млн рублей из федерального бюджета. В Кирове уже благоустроено 46 дворовых территории и 5 общественных пространств. В 2018 году городу Киров было выделено более 21 млн рублей, в том числе дополнительно более девяти миллионов рублей из областного бюджета для городов, население которых составляет свыше 20 тысяч человек. В Кирове планируется благоустроить 14 дворовых территорий и 4 общественных пространства.