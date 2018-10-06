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В Киеве прошёл марш за право свободно носить оружие

Общество

Свободное владение оружием должно быть разрешено всем категориям населения, а не только «героям АТО» и другим бандитам

Киев, 6 октября 2018, 16:09 — REGNUM  В центре Киева около 500 человек требовали свободного владения оружием, сообщил 6 октября телеканал «Громадське».

Колонна митингующих прошлась мимо главного управления СБУ на площадь Независимости. Они скандировали лозунги: «Свободные люди имеют оружие» и «Самозащита!».

Организаторами акции выступили правые группировки «Традиция и порядок» и «Демократический топор орды». Колонну митингующих сопровождали десятки полицейских.

Напомним, в 2015 году на официальном сайте президента Украины появилась петиция о свободном владении оружием. В скором времени она набрала 25 тыс. голосов.

Отметим, что проблема незаконного оружия, вывозимого на Украину с Донбасса, вызвала беспокойство у властей соседней Белоруссии.

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