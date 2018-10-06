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Королева Елизавета II вынуждена съехать из Букингемского дворца

Общество

Дворец давно не ремонтировался

Королева Елизавета II вынуждена съехать из Букингемского дворца
Иван Шилов © ИА REGNUM
Елизавета II

Лондон, 6 октября 2018, 15:57 — REGNUM  Британскую королеву Елизавету II в 2025 году выселят из Букингемского дворца, так как зданию требуется реставрация. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Предполагается, что реставрация займет порядка 10 лет. В частности, во дворце будет заменена система отопления и электропроводка. Ремонт Букингемского дворца будет стоить казне 460 млн фунтов стерлингов.

Основные ремонтные работы во дворце должны начаться в 2025 году. При этом королевская семья может вернуться во дворец уже в 2027 году.

Напомним, что в последнее время постоянно поступают сообщения о плохом состоянии здоровья королевы.

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз ранее заявлял, что в том случае, если он станет королем, то он не хотел бы жить в Букингемском дворце, а желал бы оставить своей резиденции Кларенс — хаус, в котором он сейчас проживает.

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Правящая династия Великобритании
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