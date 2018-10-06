Из героев войны в боевиков АТО: Порошенко открыл фальшивый памятник

Болград, Украина, , 16:04 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко открыл «реконструированный» мемориал Славы во время визита в город Болград Одесской области, сообщило 5 октября издание «Таймер».

Журналисты отметили, что монумент над могилами воинов Великой Отечественной войны, болградские чиновники перелицевали в памятник боевикам, убивавшим сограждан в Донбассе.

Мемориал был построен в 1967 году и с тех пор не ремонтировался. Местные власти сначала решили его демонтировать, однако затем переделали в памятник «героям АТО».

Сооружение фальшивки началось в июне 2018 года. Над могилами советских воинов поставили скульптуру дерева с листьями в форме человеческих силуэтов, позади дерева установлена стена с фигурами солдата Красной армии и украинского карателя, участвовавшего в операции против населения Донбасса. У подножия дерева лежит развёрнутая металлическая книга с лозунгом украинских нацистов «Слава Украине! Героям слава!» — кальки немецкого «Heil Hitler! Sieg heil!».

В своей речи Порошенко отметил, что памятник символизирует единство тех, кто боролся с нацистами, и тех, кто «сегодня борется с восточной ордой».

Напомним, 30 марта 2015 года Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фото, где он запечатлён в форме ВСУ с нашивкой «Циничный бандера».

Отметим, что на 14 октября в Киеве запланирован ежегодный нацистский марш.

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