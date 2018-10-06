В школе на Сахалине применят коррекционную аудиотерапию

Оха, Сахалинская область, , 15:09 — REGNUM Сеансы аудиотерапии по методике Томатиса начали проводить в одной из школ в Охе, сообщает Сахалинский нефтяник.

В охинской школе №4 начали проводить сеансы аудиотерапии. Школа приобрела устройство, работающее по методике французского врача Альфреда Томатиса. Учитель-дефектолог из охинской школы прошла курсы обучения работе с устройством.

Аудиоустройство TalksUp представялет собой специальный проигрыватель с композициями Моцарта и григорианским пением. Исследования Альфреда Томатиса показали, что эти произведения, сопровождаемые воздействием вибрацией, оказывают позитивное воздействие на психику человека.

Первым пациентом стал ученик первого класса с аутизмом. Раньше родителям мальчика приходилось возить его на аудиозанятия в Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Британская вещательная корпорация запустила аудиосервис для людей с болезнью Альцгеймера.