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В школе на Сахалине применят коррекционную аудиотерапию

Общество

Школа приобрела устройство, работающее по методике французского врача Альфреда Томатиса

В школе на Сахалине применят коррекционную аудиотерапию
Цитата из х/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР
Аутист у психотерапевта

Оха, Сахалинская область, 6 октября 2018, 15:09 — REGNUM  Сеансы аудиотерапии по методике Томатиса начали проводить в одной из школ в Охе, сообщает Сахалинский нефтяник.

В охинской школе №4 начали проводить сеансы аудиотерапии. Школа приобрела устройство, работающее по методике французского врача Альфреда Томатиса. Учитель-дефектолог из охинской школы прошла курсы обучения работе с устройством.

Аудиоустройство TalksUp представялет собой специальный проигрыватель с композициями Моцарта и григорианским пением. Исследования Альфреда Томатиса показали, что эти произведения, сопровождаемые воздействием вибрацией, оказывают позитивное воздействие на психику человека.

Первым пациентом стал ученик первого класса с аутизмом. Раньше родителям мальчика приходилось возить его на аудиозанятия в Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Британская вещательная корпорация запустила аудиосервис для людей с болезнью Альцгеймера.

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