Зарядка, ремонт и пеленание кукол: волонтёры-медики в Тюменской области

Ялуторовск, Тюменская область, , 13:30 — REGNUM Участники общественного движения «Волонтёры-медики» Тюменской области устроили 6 октября 2018 года настоящий медицинский десант в селе Аслана Ялуторовского района. Студенты Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО Тюменского медицинского колледжа совместно с врачами областной больницы №23 в рамках акции «Добро в село» провели мастер-классы, семинары, диагностику состояния здоровья сельчан, и подремонтировали местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

25 волонтёров проделали в течение дня огромную работу по благоустройству ФАП: расчистили прилегающую территорию, покрасили, где необходимо стены и забор, вымыли окна, провели санобработку.

В Аслане проживает чуть более 500 человек. Пришли измерить рост, вес, давление, пройти диагностику около 100.

«Получилось масштабное мероприятие. Жители села, и стар и млад дружно пришли проверить своё физическое состояние. Молодым мамам мы рассказали о пользе грудного вскармливания, провели мастер-класс по уходу за новорождёнными и пеленанию, которое особенно заинтересовало девочек. Уверена, что после нашего десанта все куклы в Аслане будут в пелёнках», — сообщила о визите волонтёров в село под Ялуторовском педагог-организатор медицинского колледжа Александра Большакова.

Выездная бригада врачей из мобильного Центра здоровья областной больницы №23 проверила давление, определила уровень холестерина и сахара в крови жителей Асланы, измерила глазное давление. Огромным спросом пользовалась диагностика на аппарате УЗИ.

Инструктор лечебно-оздоровительной физкультуры провела зарядку для малышей, взрослым рассказала, как можно бороться с недугами с помощью упражнений.

«Стабильно, два раза в месяц терапевты из областной больницы №23 приезжают в ФАП Асланы. Здесь работают фельдшер, акушерка и медсестра. Но есть люди, страдающие хроническими заболеваниями, им приходится обращаться за специализированной помощью в Ялуторовск, за 30 километров от села. Не ближний свет. Чтобы люди не запускали состояние здоровья, проводятся выездные акции. Сегодняшняя акция «Волонтёров-медиков» не первая и не последняя. Запланированы поездки и в другие сёла. Отмечу, что сельчане нас ждут, встречают радушно. Каждый год мероприятия дополняются по просьбам пациентов лекциями, беседами, наглядными мастер-классами. Жители тюменской глубинки находят наши мероприятия полезными. Всегда уезжаешь от них с благодарностями», — рассказала об акции «Добро в село» одна из организаторов, сотрудник областной больницы №23 Марина Скорнякова.

Заместитель председателя штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», студент Тюменского государственного медицинского университета Виктор Шиндлер сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в октябре 2018 года планируются медицинские десанты в деревнях Друганово, Чаплык, Зырянка и Ушаково.