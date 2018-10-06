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В Севастополе обсудили вопросы обеспечения безопасности личности в XXI веке

Общество

Второй день мероприятия будет посвящен встрече с педагогической и родительской общественностью Севастополя

Севастополь, 6 октября 2018, 12:40 — REGNUM  Учёные из Амурского, Омского, Краснодарского государственного университетов, вузов и ведомств Крыма приняли участие научно-практической конференции «Актуальные проблемы обеспечения информационно-психологической безопасности личности», которая прошла в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что теоретические и практические вопросы обеспечения информационно-психологической безопасности личности в 21 веке обсуждались на пленарном и секционных заседаниях конференции накануне.

Сегодня участники мероприятия обсудят инновационные технологии обеспечения безопасности с широкой педагогической и родительской общественностью Севастополя. В рамках конференции подводятся итоги вузовской региональной олимпиады первокурсников «КиберВызов», Всероссийского вузовского проекта «Медиапатруль», регионального конкурса творческих студенческих работ на тему «Интернет как новая культура смыслов».

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов.

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