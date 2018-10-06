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Мошенники в Санкт-Петербурге попытались лишить жилья пенсионера

Общество

Квартира была продана дважды без ведома хозяина

Мошенники в Санкт-Петербурге попытались лишить жилья пенсионера
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Надувательство

Санкт-Петербург, 6 октября 2018, 12:04 — REGNUM  Проверку по обращению жителя Санкт-Петербурга провела прокуратура города. Пенсионер стал жертвой мошеннических действий, совершённых с его недвижимостью, сообщила 5 октября пресс-служба ведомства.

Мужчине стало известно, что в его отсутствие некие злоумышленники продали принадлежащую ему четырёхкомнатную квартиру. Произошло это в июле 2018 года, в то время, пока собственник квартиры находился в отъезде, за пределами Российской Федерации. Позже мошенники перепродали квартиру ещё раз.

Собственнику недвижимости стало известно о совершённой без его участия сделке в сентябре этого года, после запроса им документов о наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионер обратился в прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга с заявлением, где указал, что не подписывал никаких документов, предусматривающих отчуждение жилья и не получал никаких денежных средств от продажи жилья.

Материалы проверки были направлены прокуратурой в следственные органы города. По материалам было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение прав на жилое помещение.

Кроме того, прокуратурой Кировского района в интересах заявителя был подан иск в районный суд о признании ничтожными сделок по продаже квартиры.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Санкт-Петербурге едва не лишилась жилья из-за не поданного вовремя заявления на вступление в наследственные права.

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Мошенничества
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