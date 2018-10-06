В Нижегородском вузе разрабатывают проект модернизации дорожного движения

Нижний Новгород, , 11:49 — REGNUM Проект модернизации дорожного движения в Нижнем Новгороде разрабатывают студенты и преподаватели Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа над студенческим проектом «Умный светофор» началась еще в мае, когда одна из нижегородских компаний согласилась профинансировать разработку демонстрационной версии научно-исследовательской разработки.

В настоящее время работа по этому направлению находится на ключевом этапе — в процессе создания виртуальной модели и разработки сценариев оптимизации улично-дорожной сети (УДС), в том числе и изменения алгоритмов работы светофорных объектов.

По мнению нижегородских специалистов в сфере автодорожного хозяйства, реализация такого проекта станет большим шагом в сторону оптимизации улично-дорожной сети всего города Нижнего Новгорода. В текущем году году политехники обещают создать не только виртуальную модель изучаемой автомагистрали, но и создать российский прототип и уникальный алгоритм работы «Умного светофора».

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