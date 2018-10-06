Суббота, 6 Октября 2018 года
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Японский банк Suruga обвиняется в мошенничестве

Общество

Правительство Японии потребовало от банка Suruga приостановить операции по финансированию недвижимости и дать пояснения по ненадлежащему жилищному кредитованию в течение шести месяцев

Японский банк Suruga обвиняется в мошенничестве
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Токио, 6 октября 2018, 12:06 — REGNUM  Японское правительство обвинило банк Suruga в мошенничестве. Оно призвала банк к приостановке выдачи займов на покупку недвижимости с 12 октября по 12 апреля, обвиняя его в махинациях с кредитами на жилье и подделке документов о доходах. Как сообщает японское новостное агенство «Киодо Цусин», у банка Suruga были «недостатки в управлении». Банк заверил, что усилит контроль за операциями и устранит подобное «поведение» в управлении. Также правительство потребовало от банка составить план по улучшению бизнеса к ноябрю. Банк Suruga имеет около 130 филиалов и работает в основном в префектурах Сидзуока и Канагава. Банк специализируется на выдаче кредитов на недвижимость и известен своими высокими доходами даже в периоды низких процентных ставок.

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Зарубежная хроника
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