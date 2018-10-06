Токио, 6 октября 2018, 12:06 — REGNUM Японское правительство обвинило банк Suruga в мошенничестве. Оно призвала банк к приостановке выдачи займов на покупку недвижимости с 12 октября по 12 апреля, обвиняя его в махинациях с кредитами на жилье и подделке документов о доходах. Как сообщает японское новостное агенство «Киодо Цусин», у банка Suruga были «недостатки в управлении». Банк заверил, что усилит контроль за операциями и устранит подобное «поведение» в управлении. Также правительство потребовало от банка составить план по улучшению бизнеса к ноябрю. Банк Suruga имеет около 130 филиалов и работает в основном в префектурах Сидзуока и Канагава. Банк специализируется на выдаче кредитов на недвижимость и известен своими высокими доходами даже в периоды низких процентных ставок.
Японский банк Suruga обвиняется в мошенничестве
Правительство Японии потребовало от банка Suruga приостановить операции по финансированию недвижимости и дать пояснения по ненадлежащему жилищному кредитованию в течение шести месяцев
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
- 6 Октября 2018 Toyota отозвала 2.4 миллиона автомобилей из-за технических проблем
-
- 6 Октября 2018 С-400 интегрируются в воздушную систему оперативного управления Индии
-
- 6 Октября 2018 Нарендра Моди предложил России создать комплекс оборонного производства
-
- 6 Октября 2018 Страны Персидского залива направили Бахрейну $10 млрд