Минфин: В 2018 году может подорожать крепкий алкоголь

Москва, , 11:25 — REGNUM Повышение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь в 2019 году планирует министерство финансов РФ. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что минимальная розничная цена на коньяк вырастет 371 рублей до 388 рублей за 0,5 л, на бренди — на бренди — с 293 до 307 руб. за 0,5 л. Увелится и цена закупки коньяка до 329 рублей, бренди — до 239 рублей.

Как пояснили в министерстве финансов, эта мера — инструмент борьбы с суррогатной и контрафактной алкогольной продукцией на рынке. В ведомстве называют повышение цены незначительным и уверяют, что оно ни на что не повлияет.

Также министерство финансов планирует отмену практики нанесения штрихкодов для производителей и импортёров алкогольной продукции на российский рынок.

Напомним, что ранее сообщалось о планах возврата продаж слабого алкоголя на АЗС в России.