Суббота, 6 Октября 2018 года
13:25:44 МСК

Минфин: В 2018 году может подорожать крепкий алкоголь

Общество

Планируется увеличение минимальной розничной цены на коньяк и бренди

Минфин: В 2018 году может подорожать крепкий алкоголь
Yerevantsi
Армянский коньяк

Москва, 6 октября 2018, 11:25 — REGNUM  Повышение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь в 2019 году планирует министерство финансов РФ. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что минимальная розничная цена на коньяк вырастет 371 рублей до 388 рублей за 0,5 л, на бренди — на бренди — с 293 до 307 руб. за 0,5 л. Увелится и цена закупки коньяка до 329 рублей, бренди — до 239 рублей.

Как пояснили в министерстве финансов, эта мера — инструмент борьбы с суррогатной и контрафактной алкогольной продукцией на рынке. В ведомстве называют повышение цены незначительным и уверяют, что оно ни на что не повлияет.

Также министерство финансов планирует отмену практики нанесения штрихкодов для производителей и импортёров алкогольной продукции на российский рынок.

Напомним, что ранее сообщалось о планах возврата продаж слабого алкоголя на АЗС в России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить