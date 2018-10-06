Ученые осудили сексистское высказывание итальянского профессора

Лондон, , 11:14 — REGNUM Более 1600 ученых подписали петицию, осуждающую итальянского профессора заявившего, что в физике нет дискриминации, 6 октября сообщает BBC.

Недовольство ученых вызвало выступление профессора Алессандро Струмии на конференции в Европейском совете по ядерным исследованиям (ЦЕРН). На конференции в Женеве Струмия представил исследование, которое показало, что дискриминации подвергаются не женщины-физики, а мужчины.

Итальянский профессор отметил, что Оксфордский Университет предоставляет женщинам больше времени для написания экзамена, а в Италии для женщин предусмотрены льготы при поступлении. Струмия сделал вывод, что если физика и является сексистской, то по отношению к мужчинам.

Это сообщение вызвало недовольство некоторых ученых, которые составили петицию, осуждающую выступление Струмии. Открытую петицию подписало около 1600 исследователей.

Струмия ответил, что большинство ученых, подписавших петицию, являются гражданами стран «наиболее затронутых политкорректностью», а их действия продиктованы идеологией.

Отметим, что 1 октября администрация ЦЕРН заявила, что Алессандро Струмия временно отстранен от экспериментов в лабораториях ЦЕРН.