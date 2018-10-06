Ученые обвинили Пентагон в создании биологического оружия

Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Исследователи обвинили Пентагон в финансировании разработок в области генной инженерии, способных использоваться в качестве биологического оружия, 5 октября в статье в Science.

Группа ученых из немецкого Института эволюционной биологии Макса Планка и французского Университета Монпелье изучили программу исследований Insect Allies, финансирующуюся Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Программа предполагает использование насекомых для переноски вирусов, влияющих на гены растений. Подозрение ученых вызвала идея использования насекомых для переноски активных веществ. Обычно в сельском хозяйстве для этого используется авиация, которая распыляет нужные вещества над полями.

Ученые считают, что целью разработок по горизонтальному переносу вирусов не является увеличение урожайности в США. Напротив, создается впечатление, что программа направлена на создание биологического оружия, способного негативно влиять на урожайность.

Исследователи отметили, что если подозрения подтвердятся, то проект Insect Allies будет воспринят как нарушение Конвенции о запрете биологического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон развернул сеть биолабораторий на территориях Украины, Азербайджана и Узбекистана.