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Угольщики зазывают туристов в Якутию

Общество

Туристы смогут увидеть бриллиантовую неделю Якутии и побывать на «Полюсе холода»

Угольщики зазывают туристов в Якутию
Maarten Takens
Быть готовым к морозу

Красногорск, 6 октября 2018, 08:44 — REGNUM  На проходящей в Подмосковье международной выставке-ярмарке «Территория охоты, рыбалки, туризма» один из стендов посвящен внутреннему и въездному туризму в России, преимущественно на территории Якутии, об этом сообщила пресс-служба угледобывающей компании Колмар.

«Мы активно развиваем туризм и приглашаем в Якутию российских и иностранных гостей, чтобы поделиться с ними природными красотами и многообразием культурных и духовных традиций народов нашей страны», — сообщила управляющий директор компании «Колмар-Тур» Владислава Ханина.

Отмечается, что развитие туроператорской деятельности дочерним обществом предприятия — новое направление работы. Угольщики приглашают туристов увидеть бриллиантовую неделю Якутии, побывать на «Полюсе холода», посетить национальный парк «Ленские столбы» или порыбачить на озере Индеркей.

Выставка «Территория охоты, рыбалки, туризма» проходит в «Крокус Экспо» с 4 по 7 октября. Организаторы отмечают, что основной задачей проекта является развитие отечественного рынка рыболовно-охотничьей и туристической отраслей, представление новинок российских и зарубежных производителей товаров и услуг для профессионалов и любителей охоты, рыбалки, туризма, привлечение широкой аудитории к здоровому и активному образу жизни.

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Развитие внутреннего туризма
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