Во Владимире проходит форум иностранных студентов и выпускников

Владимир, , 08:13 — REGNUM Более 150 молодых специалистов и ученых, представляющих организации и вузы из 20 стран, принимают участие в Форуме иностранных студентов и выпускников российских вузов — 2018, который проходит с 5 по 7 октября во Владимирском государственном университете (ВлГУ) им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Наш вуз сотрудничает с партнерами из 40 стран мира. В ВлГУ обучается 20.000 студентов из них более 1000 иностранцев, представляющих 63 страны мира», — сообщил ректор университета Анзор Саралидзе, обращаясь к участникам мероприятия на торжественном открытии.

На форуме иностранные студенты и выпускники обсуждают вопросы общественно-профессионального взаимодействия с Россией, в частности со своей альма-матер, после возвращения на родину. Главными целями мероприятия являются развитие интеграционных процессов в системе взаимоотношений «выпускник — вуз», продвижение российского образования и национальных культурных ценностей за рубежом, укрепление международного образовательного и научного сотрудничества и другие.

В вузе отметили, что программа форума включает дискуссионные и образовательные площадки. В первый день работы форума участники обсудили актуальные направления международного сотрудничества на круглых столах: «Международная репутация опорного вуза в условиях перехода к глобальной цифровой экономике» и «Международная карьера в условиях глобализации рынка труда». Молодые ученые, российские и иностранные студенты поделились своим опытом и знаниями по данным темам и задали модераторам и лекторам интересующие их вопросы.

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