Суббота, 6 Октября 2018 года
08:16:42 МСК

В Мексике толпа расправилась с тремя людьми, подозреваемыми в воровстве

Общество

Полиция не успела доехать до места происшествия

Мехико, 6 октября 2018, 07:48 — REGNUM  В мексиканском муниципалитете (штат Идальго) толпа местных жителей растерзала трех человек, которых заподозрили в краже. Об этом накануне, 5 октября, сообщает El Sol de Tulancingo со ссылкой на генерального прокурора штата Идальго.

Местные жители схватили трех человек, которых заподозрили в ограблении домов. На место была вызвана полиция, однако доехать она не успела — подозреваемых местные жители забили до смерти.

Мексиканская прокуратура начала расследование по факту линчевания троих подозреваемых в краже.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Мексике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить