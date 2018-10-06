В Мексике толпа расправилась с тремя людьми, подозреваемыми в воровстве

Мехико, , 07:48 — REGNUM В мексиканском муниципалитете (штат Идальго) толпа местных жителей растерзала трех человек, которых заподозрили в краже. Об этом накануне, 5 октября, сообщает El Sol de Tulancingo со ссылкой на генерального прокурора штата Идальго.

Местные жители схватили трех человек, которых заподозрили в ограблении домов. На место была вызвана полиция, однако доехать она не успела — подозреваемых местные жители забили до смерти.

Мексиканская прокуратура начала расследование по факту линчевания троих подозреваемых в краже.