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На конгрессе в Москве обсудили вопросы довузовской подготовки иностранцев

Общество

Представитель БГТУ сделала на конгрессе доклад об адаптации иностранных студентов к образовательной среде российского вуза

Москва, 6 октября 2018, 07:41 — REGNUM  Вопросы довузовской подготовки иностранцев обсудили участники II Международного конгресса преподавателей и руководителей, проходившего в Москве в конце сентября. В мероприятиях форума приняла участие декан подготовительного факультета для иностранных граждан Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г.Шухова Елена Лёгочкина, сообщила пресс-служба вуза.

В рамках дискуссионной площадки «Феномен адаптации иностранного учащегося в поликультурном образовательном пространстве» она представила доклад «Адаптация иностранных студентов к образовательной среде российского вуза».

Отмечается, что в ходе работы конгресса были организованы совещания руководителей подготовительных отделений, панельные дискуссии и круглые столы. Мероприятие было посвящено вопросам координации деятельности подготовительных факультетов федеральных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.

«Данное мероприятие уникально, поскольку это самая большая профессиональная площадка по обсуждению довузовской подготовки иностранных граждан», — пояснила Елена Лёгочкина.

Организаторами мероприятия выступили министерство науки и высшего образования России, Росcийский университет дружбы народов, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Российская академия образования, другие организации.

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