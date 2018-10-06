Минздрав: Снижения закупок лекарств для лечения редких болезний не было

Москва, , 07:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации опровергло информацию о том, что ведомство якобы снизило объемы закупок лекарств для пациентов с редкими болезнями из перечня «Семи высокозатратных нозологий» в 2018 году. Об этом накануне, 5 октября, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на данные компании DSM-Group, сообщил, что в 2018 году Минздрав снизил закупки лекарственных средств для льготных категорий граждан, которые имеют редкие (орфанные) заболевания, входящие в перечень высокозатратных нозологий.

В Минздраве заявили, что эта информация не соответствует действительности. В ведомстве напомнили, что самостоятельно осуществляют полномочия по организации обеспечения лекарствами тех граждан, которые страдают болезнями из перечня «семи высокозатратных нозологий». В связи с этим Минздрав ответственно заявляет, что никакого снижения объема финансирования программы в 2018 году в сравнении с 2017 годом не произошло.

Как и в минувшем году, в 2018 году финансирование программы составило 43,5 млрд рублей.

Что касается данных компании DSM-Group, то по мнению Минздрава, они отражают лишь факты оплаты и поставки исполненных в первом полугодии контрактов. Но дело в том, что ряд контрактов имеют большую длительность исполнения.