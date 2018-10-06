Кличко посмеялся над киевлянами, у которых нет горячей воды

Киев, , 07:23 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко, известный своей неадекватной реакцией, посмеялся над жалобами жителей украинской столицы на отсутствие горячей воды во многих домах и посоветовал им обзавестись бойлерами. Об этом накануне, 5 октября, пишет «Украинская правда».

Отвечая на вопрос, когда же наконец в Киеве будет горячая вода, Кличко рассмеялся и заявил, что вода становится горячей после того, как её подогреют. А подогревают воду обычно на газе, которого, как известно, на Украине сейчас нет.

«Газа нам сейчас не дают», — сказал Кличко, все ещё смеясь.

В связи с со сложившейся ситуацией, мэр Киева предложил жителям города обзавестись водонагревателями и стать независимыми от центрального водоснабжения. Кличко отметил, что сам он уже давно пользуется бойлером.

При этом Кличко признал, что далеко не каждая семья на Украине может позволить себе купить бойлер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала лета в украинской столице нет горячей воды. С наступлением осенних холодов горячую воду так и не дали в почти девять с половиной тысяч зданий в Киеве. Горячей воды нет из-за того, что компания «Киевтеплоэнерго» должна компании «Нафтогаз» большую сумму денег, но выплатить их не может, в связи с чем и не получает газ.