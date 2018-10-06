Пьяный челябинец пытался отнять оружие у сотрудника полиции

Челябинск, , 05:06 — REGNUM Житель Челябинска доставлен в полицию после нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«В отдел полиции «Тракторозакводский» Управления МВД России по городу Челябинску ночью был доставлен гражданин, применивший насилие в отношении полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей и прибывшего на вызов по факту нарушения тишины и покоя граждан в многоквартирном доме на улице Грибоедова», — сообщили в полиции.

Жители дома на улице Грибоедова вызывали полицию, потому что их сосед громко слушал музыку. Во время опроса он напал на прибывшего по вызову участкового.

«На помощь коллеге подоспел дежурный водитель, которому правонарушитель, несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости прекратить противоправные действия, причинил телесные повреждения и попытался завладеть его табельным оружием», — отметили в МВД.

Злоумышленник прекратил буйствовать только после того, как участковый, безуспешно пытавшийся призвать его к порядку, произвел один предупредительный выстрел в воздух.

В отношение дебошира возбудили административное и уголовное дела. Административное — по статье о нарушении покоя граждан и тишины, уголовное — за применение насилия в отношении представителя власти. За нападение на полицейских ему грозит срок до пяти лет лишения свободы. С челябинца взяли подписку о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в отделе полиции города Троицка (Челябинская область) было найдено тело участкового с огнестрельным ранением. По предварительной версии, сотрудник МВД погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

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