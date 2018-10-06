Суббота, 6 Октября 2018 года
04:49:56 МСК

Свердловские врачи успешно прооперировали гигантскую церебральную аневризму

Общество

Жительница Верхней Пышмы выписана из больницы

Екатеринбург, 6 октября 2018, 03:51 — REGNUM  Жительницу города Верхняя Пышма (Свердловская область), у которой была успешно прооперирована гигантская аневризма сосудов головного мозга, выписали 5 октября, сообщили в Областной клинической больнице №1.

Врачи провели редкую операцию, которая предотвратила гибель женщины: аневризма размером в три сантиметра угрожала ежеминутным разрывом. Операцию провели рентгенохирурги.

В сонную артерию пациентки был введен стент, перекрывший кровоток к аневризме. Катетер со стентом был введен через бедренную артерию. Пациентка провела под наркозом три часа, затем четыре дня ей понадобилось для реабилитации.

Читайте также: Кардиохирурги Челябинска снизили риск операций больных атеросклерозом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в России впервые гематома головного мозга была удалена с применением навигационной системы. Операцию провели хирурги самарской больницы имени Николая Пирогова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре гематому мозга удалили с помощью системы навигации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить