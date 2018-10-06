Террорист Сенцов обосновал отказ от голодовки

Салехард, , 02:59 — REGNUM Решение осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова прекратить «голодовку» связано с «угрозой принудительного кормления», заявил его адвокат Дмитрий Динзе, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Динзе утверждает, что в результате «голодовки» в организме Сенцова начались необратимые изменения. При этом в российской Федеральной службе исполнения наказания утверждают, что осужденный уже начал есть обычную пищу по рекомендации диетологов, а именно бульоны, каши и кисломолочные продукты, и «умереть не должен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «голодовка» Сенцова началась 14 мая. Осужденный за терроризм потребовал освобождения в России 64 украинских «политзаключенных». При этом Сенцов ест «питательную лечебную смесь» и препараты, поддерживающие сердечно-сосудистую и нервную системы.

«Голодающего» перевели в изолированную камеру под медицинский контроль. По словам Динзе, «голодовка» отрицательно сказалась на здоровье осужденного, что не признали врачи колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября замдиректора ФСИН Валерий Маскименко заявил, что Сенцов дал согласие на прием пищи.

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