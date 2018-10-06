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«Мужское государство» «отметилось» в новом уголовном деле

Общество

Позднякова подозревают в возбуждении ненависти к женщинам

Нижний Новгород, 6 октября 2018, 01:35 — REGNUM  Автор «Мужского государства» — группы в соцсети «ВКонтакте» — Владислав Поздняков стал фигурантом уголовного дела, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Позднякова подозревают в возбуждении ненависти к женщинам.

Отмечается, что после обыска в квартире Позднякова в Нижнем Новгороде в конце сентября его арестовали на пять суток по статье о мелком хулиганстве.

В Хабаровске за создание экстремистского сообщества под суд попали четыре участника «Мужского государства».

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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