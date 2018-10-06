«Мужское государство» «отметилось» в новом уголовном деле

Нижний Новгород, 6 октября 2018, 01:35 — REGNUM Автор «Мужского государства» — группы в соцсети «ВКонтакте» — Владислав Поздняков стал фигурантом уголовного дела, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Позднякова подозревают в возбуждении ненависти к женщинам.
Отмечается, что после обыска в квартире Позднякова в Нижнем Новгороде в конце сентября его арестовали на пять суток по статье о мелком хулиганстве.
В Хабаровске за создание экстремистского сообщества под суд попали четыре участника «Мужского государства».