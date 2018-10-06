Избиение подростка-инвалида в Мурманске опубликовали соцсети

Мурманск, , 00:37 — REGNUM Видеозапись избиения подростка-инвалида в Мурманске опубликовано в паблике «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

14-летнего жителя Мурманска избили трое: два юноши и девушка. Безобразная сцена попала в сеть 5 октября, хотя отснят «материал» был 30 сентября — под мостом в районе Абрам-Мыса.

Мальчика били по лицу, спине и обливали какой-то жидкостью под смех и оскорбительные фразы. В какой-то момент его повалили на землю и пинали ногами по голове. Участвовавшая в избиении особа заявила на видео:

«И забудь наши имена».

«Если узнает батя, моя мама, менты, тебе не жить!» — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в поселке Рефтинском (Свердловская область) произошло очередное избиение инвалида подростками. Видео инцидента попало в сеть.

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