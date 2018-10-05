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Россия и ЕС провели консультации по безопасности полётов авиакомпаний

Общество

Переговоры представителей Росавиации и Еврокомиссии состоялись в Брюсселе

Брюссель, 5 октября 2018, 23:59 — REGNUM  Представители России и Евросоюза 5 октября провели в Брюсселе консультации вопросам безопасности полётов российских авиакомпаний, сообщает пресс-служба постоянного представительства России при ЕС.

Как уточняется, двусторонние технические консультации были посвящены полётам авиакомпаний, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов в страны-участницы программы SAFA («Оценка безопасности полётов иностранных воздушных судов»). Российскую делегацию возглавлял замруководителя Росавиации Олег Сторчевой.

В ходе встречи были рассмотрены результаты проверок самолётов российских авиаперевозчиков. Как сообщается, представители Еврокомиссии «отметили продолжающуюся положительную тенденцию повышения безопасности полётов, выполняемых российскими авиакомпаниями».

В постпредстве подчеркнули, что данный формат взаимодействия «никогда не прекращался — несмотря на заморозку транспортного диалога в целом», и работа на этом направлении «продолжалась без каких-либо сбоев с 2009 года». Отмечается также, что обе стороны «подтвердили высокую эффективность проведения встреч в таком формате».

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Авиаперевозки
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