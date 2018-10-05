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СК расследует дело в отношении экс-главы фонда доктора Лизы

Общество

Против Ксении Соколовой было возбуждено уголовное дело

Москва, 5 октября 2018, 23:00 — REGNUM  Следственный комитет России расследует дело в отношении бывшего главы фонда доктора Лизы Ксении Соколовой. Об этом сегодня, 5 октября, сообщается на портале Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В сообщении сказано, что расследование в отношении Ксении Соколовой осуществляется следователями Главного следственного управления Следственного комитета РФ и находится на особом контроле председателя Следственного комитета.

СПЧ ожидает ответа от СК, которым ведомство подтверждает информацию о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении бывшей главой благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ксенией Соколовой своими полномочиями.

Ранее стало известно, что в отношении Соколовой 1 августа 2018 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ по заявлению бывшего члена управления МБОО «Справедливая помощь Доктор Лиза» Авиловой Н.С.

Авилова считает, что Соколова злоупотребляла своими полномочиями, что могло привести к нанесению материального ущерба.

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