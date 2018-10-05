Microsoft прокомментировала исчезновение файлов у пользователей Windows 10

Редмонд, США, , 22:18 — REGNUM Компания Microsoft изучает жалобы пользователей, связанные с установкой обновления операционной системы Windows 10. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Как отметили в Microsoft, обновить ОС могли только продвинутые пользователи, поскольку для установки обновления требовалось загрузить соответствующий файл с сайта компании. Отмечается, что к автоматической установке обновление будет предлагаться только с 9 октября.

На странице с обновлением Microsoft рекомендует пользователям не устанавливать его самостоятельно из-за проблем с процессорами Intel и дождаться выпуска обновлённых драйверов для них.

Напомним, ранее в сети появились сообщения о том, что у некоторых пользователей ОС Windows 10 после установки обновления, ставшего доступным 2 октября на сайте Microsoft, безвозвратно исчезли личные файлы, размещённые в системных папках «Документы» и «Фотографии».

Эксперты не исключают, что сбой может быть связан с работой одной из функций клиента облачного хранилища OneDrive, отвечающей за автоматическое копирование данных.

Помимо этого, пользователи обратили внимание на повышенную загруженность процессоров, приводящую к сокращению времени работы ноутбуков от батареи.

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