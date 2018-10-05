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БПЦ прекратила участие в общих богослужениях с Константинополем

Общество

Белорусские священники надеются образумить патриарха Варфоломея

БПЦ прекратила участие в общих богослужениях с Константинополем
Иван Шилов © ИА REGNUM
Патриарх Константинопольский Варфоломей

Минск, 5 октября 2018, 22:11 — REGNUM  Совместное служение с Константинопольским епископатом Белорусской православной церковью приостановлено, заявил глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел, сообщило 5 октября издание «Коммерсант».

Митрополит Павел отметил, что находящиеся в его подчинении церковные структуры воздержатся участия «во всех мероприятиях, где председательствуют представители Константинополя».

Экзарх Белорусской православной церкви рассчитывает таким образом повлиять на патриарха Варфоломея, и синод Константинопольской церкви, которым необходимо «переосмыслить принятые решения». По словам главы православных христиан Белоруссии, патриарху Варфоломею необходимо:

«Сделать все возможное, чтобы… остановить процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия».

Митрополит Минский и Заславский рассчитывает, что предпринятый руководством БПЦ демарш сможет отрезвить горячие головы, и поможет избежать наметившегося церковного раскола, который повлечет за собой огромное количество негативных последствий.

Напомним, причиной резкого ухудшения отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом стало решение направить на территорию Украины двух своих представителей — экзархов, облеченных полномочиями начать подготовку к предоставлению статуса автокефальной церкви религиозным организациям, в частности «Киевскому патриархату», возглавляемому Михаилом Денисенко.

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