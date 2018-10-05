В Киеве состоится марш неонацистов

Киев, , 21:39 — REGNUM В честь 76-й годовщины создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве пройдёт нацистский марш, сообщило 5 октября украинское издание «Вголос».

В мероприятии примут участие ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Конгресс украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Организация украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Тризуб имени Степана Бандеры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.

Марш начнётся 14 октября в 16:00 мск напротив главного корпуса университета имени Шевченко. Нацисты пройдутся по центру города до Европейской площади, где попробуют установить рекорд Украины по одновременному исполнению гимна УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, на 14 октября нацисты планируют атаку на главные православные святыни Украины — Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

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