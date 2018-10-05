Пятница, 5 Октября 2018 года
22:02:30 МСК

Со времён Майдана на Украине запретили 780 российских фильмов

Общество

Информационное пространство страны очистили от «российской пропаганды»

Со времён Майдана на Украине запретили 780 российских фильмов
Цитата из кф «Тарас Бульба». Реж. Владимир Бортко. 2009. Россия — Украина — Польша
Веселье

Киев, 5 октября 2018, 20:56 — REGNUM  С августа 2014 года на Украине было запрещено 780 российских фильмов, сообщили в пресс-службе Госагентства по вопросам кино 5 октября на официальном сайте организации.

«В общем, начиная с августа 2014 года… и по сегодня Госагентством было запрещено 780 фильмов и сериалов, которые содержали популяризацию или пропаганду органов «государства-агрессора» и карательных органов СССР, в создании которых участвовали лица, внесённые в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, а также производства государства-агрессора после 1 января 2014 года», — сказано в сообщении.

Запретительные действия очистили информационное пространство Украины от «российской пропаганды» и нанесли крупные убытки российским киноделам, отметили в пресс-службе Госагентства.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект, объявляющий русскую культуру одной из форм нацизма.

Читайте также: В Верховной раде Украины предлагают приравнять русскость к нацизму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить