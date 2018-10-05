Победитель чемпионата WorldSkills «Навыки мудрых»: «Я многое почерпнул»

Екатеринбург, , 20:28 — REGNUM Один из победителей чемпионата «Навыки мудрых», Владимир Симакин из Свердловской области, стал лучшим в компетенции «Видеопроизводство». В обычной жизни он обучает молодых людей — работает в колледже управления и сервиса «Стиль». Но в этот раз он сам был в роли конкурсанта и получил немало полезных навыков, которые уже активно применяет, обучая учащихся колледжа.

«Мне нужно было за ограниченное количество времени, восемь часов, найти героя, снять интервью-портрет по жанру, смонтировать, озвучить. На это давалось всего восемь часов. Проблема была в том, чтобы найти героя. С ним познакомиться, войти в контакт. Ну, а потом дело уже техники», — рассказал Владимир Симакин корреспонденту РЕ о том, как выполнял конкурсное задание.

По его словам, организация конкурса была очень на высоте. Работали волонтёры, которым он очень благодарен, которые помогали во время съёмки. Был очень хороший финал. Всё было сделано очень по-доброму, по-человечески, говорит конкурсант.

Особо он отметил хорошую программу мастер-классов.

«Очень хорошая программа так называемых мастер-классов и вообще культурная программа, которая была внедрена в сам конкурс. Он в течение трёх дней проходил. Очень хорошо сделаны мастер-классы на различные темы по специальностям, достаточно хорошие специалисты. Я там многое очень почерпнул, в частности, по видеопроизводству», — говорит уралец.

Напомним, чемпионат WorldSkills «Навыки мудрых» проходил в Москве. Это был первый общероссийский конкурс профессионального мастерства среди граждан в возрасте старше 50 лет. Участники состязались по 26 компетенциям.