В китайском Гуандуне функционировало подпольное интернет-казино

Пекин, , 18:48 — REGNUM В южно-китайской провинции Гуандун раскрыта афера с организацией в интернете онлайн-казино; по данному делу, в котором фигурируют денежные средства в размере 430 млн юаней (62,6 млн долларов), задержаны 19 человек, сообщает 5 октября Синьхуа.

В казино, запущенном из города Шэньчжэнь в одной из социальных сетей, играли около 200 человек, ежедневный денежный поток превысил 1 млн юаней; для управления процессом использовались технологии искусственного интеллекта.

В результате полицейского рейда были изъяты компьютеры, многочисленные гаджеты, а также книги бухгалтерской отчетности.