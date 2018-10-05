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В китайском Гуандуне функционировало подпольное интернет-казино

Общество

Оборот от незаконной деятельности превышал 60 миллионов долларов

Пекин, 5 октября 2018, 18:48 — REGNUM  В южно-китайской провинции Гуандун раскрыта афера с организацией в интернете онлайн-казино; по данному делу, в котором фигурируют денежные средства в размере 430 млн юаней (62,6 млн долларов), задержаны 19 человек, сообщает 5 октября Синьхуа.

В казино, запущенном из города Шэньчжэнь в одной из социальных сетей, играли около 200 человек, ежедневный денежный поток превысил 1 млн юаней; для управления процессом использовались технологии искусственного интеллекта.

В результате полицейского рейда были изъяты компьютеры, многочисленные гаджеты, а также книги бухгалтерской отчетности.

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