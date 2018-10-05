СМИ: экс-полковник СВР, предавший Россию, жив

Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Бывший полковник Службы внешней разведки (СВР) России Александр Потеев, о смерти которого ряд СМИ сообщил в 2016 году, оказался жив. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает портал BuzzFeed.

Напомним, речь идёт о полковнике СВР Потееве, который предал Россию и сбежал в США. Там он раскрыл американским властям группу российских разведчиков-нелегалов, среди которых была Анна Чапман.

Летом 2010 года власти США арестовали 10 человек, которых обвинили в исполнении «глубоко законспирированных заданий» на территории США. Через некоторое время Министерство иностранных дел России признало, что арестованные — граждане РФ. Вскоре 10 российских граждан, арестованных в США, были обменены на четверых граждан России, которые шпионили на западные страны, были осуждены в России, но помилованы президентом.

В 2016 году СМИ сообщили, что Потеев, который проживал в США, скончался.

Однако портал BuzzFeed утверждает, что на самом деле беглый разведчик жив. В качестве доказательств портал приводит данные, что 9 октября 2016 года Потеев под своим именем купил в магазине Walmart лицензию на рыболовство. Также утверждается, что в 2016 году он зарегистрировался для участия в выборах президента США.

Однако никаких данных о деятельности Потеева в 2017 и 2018 годах нет.