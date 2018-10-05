Премьер Армении пообещал Азнавуру, что армяне воплотят в жизнь его желание

Париж, , 18:03 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня, 5 октября, участие в Париже в церемонии прощания с национальным героем Армении, Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Швейцарии, легендарным шансонье Шарлем Азнавуром. В своей речи глава армянского правительства подчеркнул особенный вклад Азнавура не только в мировую культуру, но и в становление и укрепление армянской государственности.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память и воздать должное великому мастеру французского шансона Шарлю Азнавуру. Восемь десятилетий его имя зажигало улыбки на лицах сотен миллионов людей, заставляло блестеть сотни миллионов глаз. 1-го октября 2018 года движение планеты Земля остановилось на мгновение, в последний раз его афиша была опубликована на первых страницах передовых информационных изданий», — сказал Пашинян (цитата по Новости-Армения).

По его словам, сообщение о смерти Азнавура и все новостные публикации передавали не столько скорбь случившегося, сколько то, как этот великий человек и его семья одержали победу над своей судьбой. Глава правительства напомнил, как бежавшие от Геноцида армян в Османской империи предки Азнавура, как и сотни тысяч армян нашли приют во Франции, где певец из Вагинака Азнауряна стал Шарлем Азнавуром.

«Шарль Азнавур стал тем, кем стал, пройдя невероятный путь. Он пел в пустых или в полупустых залах, пел без устали. Человечество осознало, что на небосводе всемирной культуры зажглась большая звезда, которая еще несколько десятков лет будет «взрывать» самые престижные залы мира. И его голос, распространившись по всему миру, дошел до самых далеких стран и согрел даже самые ледяные сердца», — сказал Пашинян, подчеркнув, что любой армянин воспринимает Азнавура как родного.

По словам премьер-министра, Азнавур смог поднять имя армянина до новых высот, он жил болью, тревогами и надеждами своей исторической родины и народа.

«Именно поэтому Шарлю Азнавуру было присвоено звание национального героя Армении, не только за талант шансонье, но и за неоценимый вклад в становление Республики Армения. Его именем в Армении названы улицы, площади, а во втором городе республики — Гюмри — уже много лет стоит памятник, установленный еще при жизни Азнавура», — сказал Пашинян, сообщив, что в связи с кончиной Азнавура 6 октября в Армении объявлен день траура. Это является выражением огромной любви всех без исключения армян к великому шансонье, великому французу и великому гражданину.

«На этой грандиозной церемонии прощания с Шарлем Азнавуром не могу не выразить особое уважение и благодарность, которую наш народ питает к вашей стране (Франции — ред.). Хочу выразить благодарность армянского народа французскому государству, всем французам, давшим убежище спасшимся от геноцида и создав благоприятные условия для развития армянского таланта», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что именно во Франции прошли становление такие деятели искусства как Шарль Азнавур, Анри Верной, Жорж Гарваренц, Гарзу, Жансем.

«Франция стала одним из оазисов возрождения нашего народа», — заявил Пашинян.

По его словам, несмотря на то, что Азнавур был преданным и великим гражданином Франции, он был еще и великим защитником Армении, ее гражданином и послом.

«Он жил проблемами Армении, и наш народ ощутил его заботу после произошедшего 30 лет назад землетрясения, в трудные дни независимости Армении», — сказал Пашинян.

Он отметил, что Азнавур не остался равнодушным к произошедшей в Армении бархатной революции и в последнем письме к Пашиняну маэстро написал, что собирается посетить Армению в октябре, в рамках 17-й сессии саммита Франкофонии.

«Азнавур написал мне: «Сердечно желаю, чтобы молодежь Армении смогла впредь показать весь свой потенциал и осуществить свои мечты». Любимый мэтр, многоуважаемый Шарль Азнавур, в вашем письме вы досконально описали то, чего хочет армянский народ, армянская молодежь. Здесь и сейчас на глаза у всего мира я хочу торжественно пообещать вам, что мы осуществим ваш завет, воплотим в жизнь ваше желание. Хочу заверить, что всецело посвящён делу, которое должно сделать новую Армению такой, о которой вы мечтали. Свободная и счастливая Армения будет достойной оценкой вашей великой заслуги перед Арменией и армянским народом. Преклоняюсь перед вами — великий француз, великий армянин, великий гуманист», — сказал Пашинян.

Церемония прощания с Азнавуром проходила в центре Парижа. В ней приняли участие президент Армении Армен Саркисян, Католикос всех Армян Гарегин Второй, президент Франции Эмманюэль Макрон, экс-президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд.