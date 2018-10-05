Сотрудник Курской АЭС стал чемпионом WordSkills

Курск, , 18:01 — REGNUM Чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории старше 50 лет прошел 22 и 23 сентября в Москве на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Участники соревновались по 26 компетенциям: от электромонтажа до флористики и графического дизайна.

Первое место в компетенции «Электроника» занял слесарь по обслуживанию средств автоматики и измерений 7-го разряда Курской атомной станции Леонид Зорин. Финальным испытанием для него и других финалистов стала сборка цифрового осциллографа, на которую ушло почти шесть часов. Впечатлениями о соревновании, которое принесло ему золотую медаль, Леонид Зорин поделился с корреспондентом ИА REGNUM.

«Когда я занимался сборкой, я не думал ни о чём постороннем, я работал. Даже не обращал внимания, что вокруг меня ходят, снимают. Для меня важно было выполнить работу и сдать её.

Эмоций было много, конечно. На награждении сначала называли третье место, потом второе и первое. Я перестал уже надеяться, зато когда узнал, что победил, был на седьмом небе от счастья», — рассказал Леонид Анатольевич.

Всего в чемпионате приняли участие более 130 человек из 26 регионов страны — работники ведущих корпораций и компаний России. По замыслу организаторов, чемпионат должен был продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов старше 50 лет, показать интерес и способность людей данной возрастной категории к обучению и переквалификации, а также продемонстрировать возможности, которые перед ними открываются.

«Конкурс был очень хорошо подготовлен, и я благодарен тем людям, которые занимались подготовкой и оформлением. Все от начала до конца организовано было на высшем уровне», — считает Леонид Зорин, который добавил, что больше всего его впечатлила церемония награждения и концерт.

Золотой медалист WorldSkills работает на Курской АЭС с 1986 года. Он с юности увлекается радиоэлектроникой и физикой и считает, что именно этот объём знаний и опыта помог ему победить.

«В радиоэлектронике нет деления на молодых и ветеранов, у меня много друзей разного возраста, которые увлекаются тем же. Мы постоянно общаемся, делимся своими находками. Главное — интересоваться своим предметом и любить его», — заключил Зорин.