В Ярославской области закончилась бесплатная вакцина от гриппа

Ярославль, , 17:25 — REGNUM В Ярославской области бесплатную прививку от гриппа придется ждать 2 недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Общественник Сергей Казанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что не смог сделать прививку в поликлинике № 5 на Тутаевском шоссе. Он позвонил на горячую линию в департамент здравоохранения, где ему объяснили, что бесплатная вакцина закончилась

«Да, так и есть. Вакцину закупают несколькими партиями. Первая партия закончилась, следующую закупят после 20 октября», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

В Ярославской области в этом году планируется привить 562 840 человек — 45% населения региона, из них 102 000 — дети. Деньги на закупку вакцины выделены из федерального и областного бюджетов. В регион сначала поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых «Совигрипп» в количестве 184 050 доз. В начале октября первая партия закончилась.

В медицинских организациях города можно сделать прививку от гриппа по цене от 500 до 1100 рублей.