Общественник из Норвегии хочет заработать на поездках иностранцев в Крым

Симферополь, , 17:21 — REGNUM Глава общественной организации «Народная дипломатия. Норвегия» Хендрик Вебер, прибывший вместе с соотечественниками в Крым, хочет открыть туристическую компанию для организации поездок иностранцев на территорию российского полуострова. Об этом он 5 октября рассказал журналистам в Симферополе.

«Я решил открыть туристическую компанию, чтобы предоставить людям возможность приехать в Крым как туристам. Обычный семейный, пляжный отдых. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы иностранцы смогли получить информацию о вашей республике, узнать, как приехать, какие места можно посетить», — отметил норвежец.

По его словам, такая фирма поможет заполнить вакуум, существующий на международном туристическом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что участники иностранных делегаций, приезжающих в Крым, в это непростое политическое время, совершают гражданский подвиг.

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