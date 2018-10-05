В Чечне прошел IX Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа

Грозный, , 17:15 — REGNUM К 200-летнему юбилею Грозного приурочен IX Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, открывшийся 4 октября. Лучшие спортсмены со всего Северного Кавказа съехались в Чечню, чтобы посоревноваться в национальных видах спорта.

Каждый субъекта СКФО представил команду из более 100 участников. Им предстояло состязаться в стрельбе из лука, армспорту, борьбе на поясах, ходьбе на ходулях, поднятии тяжестей, силовом троеборье и другим видам спорта.

В открытии фестиваля приняли участие более 700 артистов и спортсменов с Северного Кавказа. Кроме того, были организованы национальные подворья, выставки изделий народных промыслов и произведений художников из семи регионов округа.

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Напомним, Фестиваль народов Кавказа проводится уже в девятый раз. Первый фестиваль проходил в 2010 году и назывался «Кавказский игры». Ежегодно столицей фестиваля становится тот регион СКФО, команда которого побеждает в соревнованиях. В 2017 году он проводился в Северной Осетии.