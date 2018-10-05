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Контролирующий оборот наркотиков полицейский подрабатывал дилером в Тамбове

Общество

В отношении сотрудника УМВД другого региона возбуждено уголовное дело

Контролирующий оборот наркотиков полицейский подрабатывал дилером в Тамбове
Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Оборотень в погонах

Тамбов, 5 октября 2018, 17:15 — REGNUM  В Тамбове полицейский из подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД другого региона пытался продать наркотики. Как сообщила 5 октября пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, в отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Следователи считают, что 28 сентября полицейский сделал четыре «закладки» в одном из дворов на улице Гастелло. В общей сложности в них находилось шесть граммов героина. Продать наркотики ему помешали тамбовские полицейские. Сейчас мужчина находится под стражей.

«Подозреваемый уже уволен из органов внутренних дел по виновному основанию», — говорится в сообщении.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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