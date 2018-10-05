Восемь новых направлений откроется в «Пулково» в зимнем сезоне

Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Рейсы по восьми новым для зимнего сезона направлениям начнут выполняться из петербургского аэропорта «Пулково» в период навигации 2018/2019 года. Кроме того, пополнится список рейсов и по наиболее популярным направлениям полетов из Санкт-Петербурга.

Зимний сезон 2018/2019 гг. начнется 28 октября 2018 года и продлится до 31 марта 2019 года.

Как сообщили ИА REGNUM в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»), российский дискаунтер «Победа» запустит регулярные рейсы в Бергамо (Италия), Стамбул (Турция) и Лондон (Великобритания). «Уральские авиалинии» начнут полеты в Навои (Узбекистан).

Из Санкт-Петербурга скоро можно будет улететь в китайский Гуйян и на остров Хайнань в Хайкоу на самолетах авиакомпании iFly. Авиакомпания S7 Airlines впервые в истории «Пулково» будет осуществлять регулярные зимние рейсы в курортный город Аликанте (Испания).

Ряд авиакомпаний добавят в свое расписание новые рейсы из Петербурга по самым популярным маршрутам: во Франкфурт-на-Майне, Лондон, Анталью, Мюнхен, Прагу, российские Сочи, Калининград, Минводы и другие города.

За 8 месяцев 2018 года аэропорт «Пулково» обслужил 12,2 млн человек, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Пассажиропоток на внутренних линиях за январь-август вырос на 8,2% — до 7,3 млн человек; на международных линиях вырос на 15,7% — до 4,9 млн человек.

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