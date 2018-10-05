ФОМ: рейтинг «Единой России» за семь месяцев упал на 20%

Москва, , 16:40 — REGNUM Рейтинг политической партии «Единая Россия» с марта 2018 года упал на 20%. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает Фонд общественного мнения (ФОМ), который с 2008 года проводит исследование рейтинга политических партий.

Согласно исследованию, рейтинг «Единой России» с момента проведения президентских выборов в России в марте этого года, к началу октября 2018 года упал на 20%. При этом за последнюю неделю сентября правящая партия потеряла 3%.

Отмечается, что неуклонное падение рейтинга «Единой России» началось практически сразу после президентских выборов. Если тогда за правящую партию могли проголосовать 51% респондентов, то уже в июне 2018 года, когда власти объявили о намерении повысить пенсионный возраст, рейтинг упал до 40% и продолжил падать.

В последнюю неделю сентября рейтинг «Единой России» упал на 3%. Сейчас рейтинг колеблется на уровне 31%.

В ФОМ отметили, что до проведения пенсионной реформы рейтинг «Единой России» только один раз падал ниже 40% — в 2013 году.

Одновременно с падением рейтинга «Единой России» растет рейтинг других парламентских партий — КПРФ (с 9% до 14%) и ЛДПР (с 8% до 14%).