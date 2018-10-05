Городской совет Вероны утвердил декрет о борьбе с абортами

Верона, Италия, , 16:38 — REGNUM Городской совет Вероны утвердил декрет, предполагающий борьбу с абортами и именующий Верону «городом, поддерживающим жизнь», сообщает La Repubblica в пятницу, 5 октбяря.

В соответствие с декретом власти будут материально поддерживать проекты общественных организаций, направленных на спасение жизней.

Ранее Симоне Пиллон, сенатор от одной из двух правящих партий Италии, «Лиги», заявил, что промежуточной целью действующего правительства страны будет свести число абортов «до нуля».

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