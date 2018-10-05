Яблони раздора: в Ярославле власти выкопали саженцы, посаженные активистами

Ярославль, , 16:32 — REGNUM Руководитель ярославского исполкома ОНФ Игорь Ямщиков требует объяснений у мэрии Ярославля, почему городское предприятие выкопало саженцы 49 яблонь, посаженные общественниками около памятника военным финансистам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Игорь Ямщиков.Яблони во время общегородской акции 21 апреля высадили велосипедисты из клуба ВелоЖизнь и представители ветеранских организаций. Сначала пропажу списывали на вандалов или воров, а 5 октября деревья были обнаружены в парке «Встреча», который благоустраивают к столетию ВЛКСМ.

Мы сажали эти 49 яблонь под проливным дождем всемером, а потом их выкопали и от мемориала Великой Отечественной войны пересадили. У людей в голое что-то святое осталось? Я уж не говорю про уважение к людям, которое это сажали все. Не могли найти каких-то других саженцев?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Ямщиков.

Общественник крайне удивлен решением, которые, по-видимому, принимались в мэрии Ярославля. Пересадкой деревьев занималось городское предприятие «Горзеленхозстрой».

Да, саженцы около памятника 100-летия ВЛКСМ перенесли из сквера финансистов в Ярославле. Потому что проект сквера делался финансовым училищем и его представители хотели, чтобы он сохранился в первозданном виде. Они нас просто попросили перенести яблони. Мы договорились, что на осенний период мы их перенесем на другой объект. Им бы хотелось видеть как это заложено в проекте — в нем растут только ели. Поэтому перенесли яблони в сквер «Встреча», тем более, что там будет памятник и они красиво впишутся в эту концепцию», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Кстати, на фотографиях видно, что помимо хвойных деревьев в сквере остались и лиственные. Интересно, что военно-финансовый институт, около которого находится памятник военным финансистам, давно расформирован. Ярославское отделение ОНФ написало письмо в мэрию Ярославля и до сих пор ждет официального ответа, на каком основании произошла пересадка деревьев.