Старшеклассников Пензенской области протестируют на наркотики

Пенза, , 16:28 — REGNUM Учащиеся 9−11 классов по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в 2018—2019 учебном году пройдут тестирование на раннее выявление потребления наркотических веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

С началом нового учебного года в Пензенской области специалистами областной наркологической больницы продолжено тестирование школьников на раннее выявление потребления наркотических и психоактивных веществ без медицинского назначения с целью профилактики стойкой зависимости.

«Подростки сегодня, как никогда, нуждаются в защите, умелом и заботливом предостережении», — прокомментировал инициативу главный нарколог области Юрий Уткин.

Отмечается, что в текущем учебном году в тестирование будут вовлечены все учащиеся старших классов общеобразовательных учебных заведений Пензенской области.

В соответствии с законодательством тестирование ребенка будет проводиться только с согласия родителей или законных представителей, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя пензенского минздрава.

«Предполагаем, что отказов от анализов будет немного, так как выявление на ранней стадии употребления запрещенных веществ позволит спасти жизнь ребенку», — полагают в министерстве.

При этом не сообщается, какие меры будут предприняты в отношении школьников и их родителей, если в рамках тестирования будет выявлен факт потребления наркотических веществ.

Напомним, закон о тестировании школьников и студентов на употребление наркотиков в России вступил в силу с декабря 2013 года. Проверка может включать как социально-психологическое тестирование, так профилактические медицинские осмотры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце сентября с аналогичным поручением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании антинаркотической комиссии.

«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов, первокурсников в вузах. Задача — выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал. Прошу подготовить график тестирования, где, когда пройдет и сколько средств для этого потребуется», — заявил он.

Мероприятия финансируются в рамках госпрограммы. Также Цыденов поручил республиканскому минздраву изучить «более современные методы выявления наркотиков», которые будут «проще и дешевле», и подготовить соответствующие предложения.

Проверка поэтапно должна охватить все образовательные учреждения региона.