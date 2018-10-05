Старшеклассников Пензенской области протестируют на наркотики

Пенза, 5 октября 2018, 16:28 — REGNUM Учащиеся 9−11 классов по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в 2018—2019 учебном году пройдут тестирование на раннее выявление потребления наркотических веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
С началом нового учебного года в Пензенской области специалистами областной наркологической больницы продолжено тестирование школьников на раннее выявление потребления наркотических и психоактивных веществ без медицинского назначения с целью профилактики стойкой зависимости.
«Подростки сегодня, как никогда, нуждаются в защите, умелом и заботливом предостережении», — прокомментировал инициативу главный нарколог области Юрий Уткин.
Отмечается, что в текущем учебном году в тестирование будут вовлечены все учащиеся старших классов общеобразовательных учебных заведений Пензенской области.
В соответствии с законодательством тестирование ребенка будет проводиться только с согласия родителей или законных представителей, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя пензенского минздрава.
«Предполагаем, что отказов от анализов будет немного, так как выявление на ранней стадии употребления запрещенных веществ позволит спасти жизнь ребенку», — полагают в министерстве.
При этом не сообщается, какие меры будут предприняты в отношении школьников и их родителей, если в рамках тестирования будет выявлен факт потребления наркотических веществ.
Напомним, закон о тестировании школьников и студентов на употребление наркотиков в России вступил в силу с декабря 2013 года. Проверка может включать как социально-психологическое тестирование, так профилактические медицинские осмотры.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце сентября с аналогичным поручением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании антинаркотической комиссии.
«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов, первокурсников в вузах. Задача — выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал. Прошу подготовить график тестирования, где, когда пройдет и сколько средств для этого потребуется», — заявил он.
Мероприятия финансируются в рамках госпрограммы. Также Цыденов поручил республиканскому минздраву изучить «более современные методы выявления наркотиков», которые будут «проще и дешевле», и подготовить соответствующие предложения.
Проверка поэтапно должна охватить все образовательные учреждения региона.