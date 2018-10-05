Дольщиков Подмосковья принудительно выселяют из палаточного лагеря

Красногорск, , 19:16 — REGNUM Обманутые дольщики ЖК «Берёзовая роща», в августе 2018 года разбившие палаточный городок в подмосковном Раменском, были разогнаны с места пребывания силами полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил один из пострадавших дольщиков Артём Усиков. По его словам, по факту нападения и кражи личных вещей на представителей правоохранительных органов были заведены уголовные дела.

«26 сентября около 10 часов утра на территорию нашего ЖК, земля под которой находится в частной собственности, ворвались люди в полицейской форме, примерно 20 человек, представились трое. Протоколы об изъятии вещей не были составлены. Все действия людей в форме были абсолютно незаконными», — подчеркнул он.

Отметим, ранее схожим образом был ликвидирован палаточный городок ЖК «Квартал Европа» в Балашихе. Губернатор Московской области ни до, ни после выборов не выезжал на место пребывания людей.

«Это говорит о том, что решение о разгоне этих двух городков принималось на уровне области. Спустя всего 2 недели после выборов губернатора», — отметил Усиков.

В настоящий момент дольщики, всего их около 730 семей с детьми, проживают в бытовках. Жители опасаются, что в скором времени их отключат от электричества и планируют закупать генераторы.

Напомним, в сентябре 2016 года объект взял под личный контроль нынешний губернатор региона, а в апреле 2017 года заместитель председателя правительства Московской области. За прошедшее время для объекта не найдены застройщик и инвестор, а также компенсационные квартиры для дольщиков. Предыдущая компания находится в процессе банкротства.

Как сообщало ИА REGNUM, решение построить малоэтажные дома и малогабаритные квартиры в Раменском было принято в 2011 году. Бывший глава администрации Раменского района в постановлении от 20.06.13 г. № 1589 утвердил проект планировки и распорядился распространить его в общественно-политической газете Раменского района «Родник». Администрация выдала разрешение на строительство на все жилые малоэтажные дома 10 июля 2013 года. После этого стройка встала.

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