Тамбовский учитель попал под уголовное дело за избиение ребенка

Тамбов, , 15:45 — REGNUM В Тамбовской области возбуждено уголовное дело из-за избиения 11-летнего ребенка учителем школы в Рассказовском районе. Как сообщили 5 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, действия учителя классифицируются как ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ).

Следователи полагают, что 26 сентября 52-летняя учительница английского языка несколько раз ударила мальчика по голове рабочей тетрадью. Ребенку понадобилась госпитализация, врачи поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Чтобы определить степень тяжести время здоровья ребенка, следователи назначат судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас ребенок уже проходит амбулаторное лечение.

«Подозреваемая уже уволена из образовательного учреждения по виновному основанию», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что что ребенок плохо вел себя на уроке, несколько замечаний не подействовали, после чего учительница ударила мальчика.

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