Киевскую власть раздражают опросы зрителей на «112» и «NewsOne»

Москва, , 15:47 — REGNUM Причиной гонений на украинские телеканалы «112» и «NewsOne» могут быть опросы телезрителей, в которых те демонстрируют симпатии к России. Данный вывод следует из ответа Юлии Осмоловской, эксперта по международным вопросам с Украины в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Ведущий Евгений Попов спросил Осмоловскую, «какие заявления на этих телеканалах раздражают, что вот так возмутило власти вплоть до того, что вот так вот Турчинов говорит, что это террористические каналы».

«Например то, что большая часть населения выступает за то, что нужно мирно урегулировать конфликт, и они не считают целесообразным полностью разорвать отношения с Россией. Во время трансляции на этих каналах идет живой опрос населения, люди звонят и голосуют. Крайнее такое голосование было, когда 96% звонящих (около 20 тысяч было голосов) сказали о том, что нецелесообразно разорвать полностью экономические отношения с Россией», — сказала эксперт.

Напомним, Верховная рада приняла постановление о санкциях к юридическим лицам, связанным с телеканалами «112 Украина» и «NewsOne». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что «речь идет о террористической деятельности».

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