Бывший соратник Януковича отказался руководить телеканалом NewsOne

Вена, , 15:32 — REGNUM Бывший глава администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов ушёл с поста руководителя оппозиционного телеканала NewsOne, заявил политик 5 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Своё решение Портнов объяснил сменой собственника телеканала:

«На канале меняется собственник. Происходит это в сложный момент, когда нужно сосредоточиться на борьбе с противоправными действиями президента и парламентского большинства, противостоять их лжи и диктатуре. На решение об изменении структуры собственности я повлиять не могу и не считаю корректным высказываться по поводу его целесообразности и возможных последствий. В связи этим, я инициировал расторжение договора об управлении NewsOne», — сообщил он.

Портнов намерен и далее отстаивать интересы телеканала на международном уровне, а также в украинских судебных инстанциях:

«Я буду в контакте с менеджментом канала и продолжу его судебную и международную защиту до тех пор, пока он будет находиться в оппозиционной к власти риторике», — подчеркнул политик.

Напомним, в конце августа Андрей Портнов пригрозил судом фракции Блока Петра Порошенко в Верховной раде за высказывания депутатов о том, что он является врагом Украины.

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Отметим, что Портнов возглавил телеканал NewsOne совсем недавно — 29 августа 2018 года.

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